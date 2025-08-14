Menü Suche
Köln bedient sich bei der Hertha

von Lukas Hörster - Quelle: fc.de
Lukas Kwasniok beim FC-Training @Maxppp

Der 1. FC Köln schnappt Hertha BSC eines der größten Talente weg. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat Maik Afri Akumu einen langfristigen Vertrag am Geißbockheim unterschrieben. Der 17-jährige Flügelspieler spielte seine komplette Ausbildung lang bei der Berliner Hertha und klopft nun an der Tür zum Profifußball.

1. FC Köln
FC holt Offensivtalent aus Berlin 🤩

Der FC hat Maik Afri Akumu von Hertha BSC verpflichtet. Das 17-jährige Offensivtalent wechselt aus der Hauptstadt ans Geißbockheim und hat am Mittwoch einen langfristigen Vertrag beim FC unterschrieben.

Herzlich willkommen in Köln, Maik! 😍
„Mit Maik Akumu kann der 1. FC Köln einen hochveranlagten Offensivspieler verpflichten, der sicherlich rund um seinen Jahrgang als einer der spannendsten Talente angesehen werden kann“, freut sich FC-Direktor Lukas Berg. Akumu spielte bislang viermal für Nachwuchsteams des DFB.

