Bundesliga
Köln bedient sich bei der Hertha
1 min.
@Maxppp
Der 1. FC Köln schnappt Hertha BSC eines der größten Talente weg. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat Maik Afri Akumu einen langfristigen Vertrag am Geißbockheim unterschrieben. Der 17-jährige Flügelspieler spielte seine komplette Ausbildung lang bei der Berliner Hertha und klopft nun an der Tür zum Profifußball.
Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln @fckoeln – 11:01
FC holt Offensivtalent aus Berlin 🤩Bei X ansehen
Der FC hat Maik Afri Akumu von Hertha BSC verpflichtet. Das 17-jährige Offensivtalent wechselt aus der Hauptstadt ans Geißbockheim und hat am Mittwoch einen langfristigen Vertrag beim FC unterschrieben.
Herzlich willkommen in Köln, Maik! 😍
Der FC hat Maik Afri Akumu von Hertha BSC verpflichtet. Das 17-jährige Offensivtalent wechselt aus der Hauptstadt ans Geißbockheim und hat am Mittwoch einen langfristigen Vertrag beim FC unterschrieben.
Herzlich willkommen in Köln, Maik! 😍
„Mit Maik Akumu kann der 1. FC Köln einen hochveranlagten Offensivspieler verpflichten, der sicherlich rund um seinen Jahrgang als einer der spannendsten Talente angesehen werden kann“, freut sich FC-Direktor Lukas Berg. Akumu spielte bislang viermal für Nachwuchsteams des DFB.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden