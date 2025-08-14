Köln bedient sich bei der Hertha

Der 1. FC Köln schnappt Hertha BSC eines der größten Talente weg. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat Maik Afri Akumu einen langfristigen Vertrag am Geißbockheim unterschrieben. Der 17-jährige Flügelspieler spielte seine komplette Ausbildung lang bei der Berliner Hertha und klopft nun an der Tür zum Profifußball.

„Mit Maik Akumu kann der 1. FC Köln einen hochveranlagten Offensivspieler verpflichten, der sicherlich rund um seinen Jahrgang als einer der spannendsten Talente angesehen werden kann“, freut sich FC-Direktor Lukas Berg. Akumu spielte bislang viermal für Nachwuchsteams des DFB.