Wolfsburg: Vier Abgangskandidaten

von Arouna Touray - Quelle: kicker
Vaclav Cerny bei seiner Leihe zu den Glasgow Rangers. @Maxppp

Gleich vier Spieler könnten den VfL Wolfsburg noch in dieser Transferperiode verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen Aster Vranckx (22/Mittelfeld), Yannick Gerhardt (31/Mittelfeld), Vaclav Cerny (27/Rechtsaußen) und Tiago Tomás (23/Linksaußen) auf der Abgangsliste. Demnach wären die Wölfe bei entsprechenden Angeboten gesprächsbereit.

Vranckx kam in der vergangenen Saison nur auf 14 Einsätze in der Bundesliga. Obwohl der Belgier mit einem Arbeitspapier bis 2029 ausgestattet ist, darf er sich nach einem neuen Verein umsehen. Für Gerhardt, der bereits seit neun Jahren für die Wölfe spielt, gilt Ähnliches. Trotz 34 Einsätzen in der Vorsaison würde man bei einem Wechselwunsch nicht die Tür zuschlagen. Cerny verbrachte die abgelaufene Spielzeit bei den Glasgow Rangers und konnte mit 27 Scorerpunkten (18 Tore, neun Vorlagen) in 52 Pflichtspielen überzeugen. Dennoch darf der Tscheche, wie auch Tomás, aufgrund des Überangebots auf den Flügeln die Autostadt verlassen.

