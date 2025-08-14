Menü Suche
Magdeburg holt Geschwill

von Lukas Hörster
Max Geschwill im Kiel-Outfit @Maxppp

Der 1. FC Magdeburg verstärkt seine Abwehr mit Max Geschwill. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der 24-jährige Innenverteidiger per Leihe vom Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel, für den er in der vergangenen Saison immerhin 19 Mal in Deutschlands höchster Spielklasse auflief.

Magdeburgs Trainer Markus Fiedler sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Max verpflichten konnten. Mit seinem starken linken Fuß wird er unsere Innenverteidigung bereichern. Zudem hat er sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt und zuletzt wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt.“

2. Bundesliga
1. FC Magdeburg
Holstein
Max Geschwill

2. Bundesliga
1. FC Magdeburg Logo Magdeburg
Holstein Logo Holstein Kiel
Max Geschwill Max Geschwill
