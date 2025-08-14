30 Millionen: Kalimuendo in die Premier League

Stade Rennes und Mittelstürmer Arnaud Kalimuendo gehen zukünftig getrennte Wege. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der französische Klub ein Angebot aus England in Höhe von 30 Millionen Euro für den 23-Jährigen angenommen. Der Name des zukünftigen Teams ist der Sportzeitung noch nicht bekannt. Nach Informationen von Sacha Tavolieri handelt es sich jedoch um Nottingham Forest.

Spieler und Klub sind sich ebenfalls einig, mit der offiziellen Verkündung des Transfers ist zeitnah zu rechnen. Kalimuendo stammt aus der Jugend von Paris St. Germain und war 2022 für 20 Millionen Euro vom Hauptstadtklub nach Rennes gewechselt. Für den Klub aus der Bretagne erzielte der Angreifer in der vergangenen Saison 17 Treffer in der Ligue 1 und bereitete vier weitere vor.