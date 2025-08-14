Bundesliga
Toptalent Frees verlängert in Hoffenheim
1 min.
@Maxppp
Kelven Frees wird bei der TSG Hoffenheim den nächsten Karriereschritt gehen und verlängert seinen Vertrag im Kraichgau. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 20-jährige Innenverteidiger einen langfristig ausgelegten Kontrakt unterzeichnet. Die genaue Laufzeit gibt die TSG nicht bekannt.
Unter der Anzeige geht's weiter
TSG Hoffenheim @tsghoffenheim – 11:30
Schön, dass du bei uns bleibst ✍️Bei X ansehen
Wir verlängern langfristig den Vertrag mit dem 20-jährigen Innenverteidiger Kelven Frees ⤵️
Wir verlängern langfristig den Vertrag mit dem 20-jährigen Innenverteidiger Kelven Frees ⤵️
Der 2,02 Meter große Defensivakteur kam 2023 aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf nach Sinsheim und entwickelte sich über Einsätze in der zweiten Mannschaft weiter. Jetzt soll Frees konsequent an den Bundesliga-Kader herangeführt werden.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden