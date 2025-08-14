Menü Suche
Toptalent Frees verlängert in Hoffenheim

von Dominik Schneider - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Kelven Frees läuft bisher für die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim auf @Maxppp

Kelven Frees wird bei der TSG Hoffenheim den nächsten Karriereschritt gehen und verlängert seinen Vertrag im Kraichgau. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 20-jährige Innenverteidiger einen langfristig ausgelegten Kontrakt unterzeichnet. Die genaue Laufzeit gibt die TSG nicht bekannt.

TSG Hoffenheim
Schön, dass du bei uns bleibst ✍️

Wir verlängern langfristig den Vertrag mit dem 20-jährigen Innenverteidiger Kelven Frees ⤵️
Der 2,02 Meter große Defensivakteur kam 2023 aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf nach Sinsheim und entwickelte sich über Einsätze in der zweiten Mannschaft weiter. Jetzt soll Frees konsequent an den Bundesliga-Kader herangeführt werden.

Bundesliga
Hoffenheim
Kelven Olagie Frees

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Kelven Olagie Frees Kelven Olagie Frees
