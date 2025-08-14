Toptalent Frees verlängert in Hoffenheim

Kelven Frees wird bei der TSG Hoffenheim den nächsten Karriereschritt gehen und verlängert seinen Vertrag im Kraichgau. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 20-jährige Innenverteidiger einen langfristig ausgelegten Kontrakt unterzeichnet. Die genaue Laufzeit gibt die TSG nicht bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 2,02 Meter große Defensivakteur kam 2023 aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf nach Sinsheim und entwickelte sich über Einsätze in der zweiten Mannschaft weiter. Jetzt soll Frees konsequent an den Bundesliga-Kader herangeführt werden.