Durchbruch: Doan-Transfer auf der Zielgeraden

Um Ritsu Doan (27) bemühten sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Vereine. Unter anderem wurde der 57-fache Nationalspieler auch mit den Bundesliga-Topklubs Borussia Dortmund und FC Bayern in Verbindung gebracht. Mit der Zeit zeichnete sich jedoch ab, dass Eintracht Frankfurt die besten Chancen auf die Verpflichtung des Japaners hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen ist der Transfer nun auf der Zielgeraden. Während es zwischen dem Flügelspieler und der SGE eine vollständige Einigung gibt, haben auch Frankfurt und der SC Freiburg entscheidende Fortschritte in den Verhandlungen gemacht. Die Ablöse wird sich im Bereich von 18 Millionen Euro einpendeln. Inzwischen gilt es nur noch Details zu klären, ehe Doans Wechsel in die Mainmetropole abgeschlossen werden kann.

Der Durchbruch in den Verhandlungen war dabei der Verkauf von Hugo Ekitiké (23) an den FC Liverpool. Die Einnahmen für diesen XXL-Transfer belaufen sich auf 95 Millionen Euro. Damit kann SGE-Sportvorstand Markus Krösche wieder kräftig in die eigene Mannschaft investieren. Ein Teil der Ekitiké-Ablöse wird für Doan in den Breisgau fließen.