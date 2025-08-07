Klubs vor Ort: Heute Sesko-Showdown in Leipzig

Der Wechsel von Benjamin Sesko in die Premier League ist beschlossene Sache. Nur welcher Klub es wird, steht noch nicht endgültig fest. Der 22-Jährige hat sich klar für einen Wechsel Manchester United ausgesprochen, aber Newcastle möchte noch einmal dazwischengrätschen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anders ist es nicht zu erklären, dass sich laut ‚Bild‘-Chefreporter Christian Falk aktuell sowohl Vertreter der Red Devils als auch der Magpies in Leipzig aufhalten, um mit den Sachsen zu verhandeln. ‚Sky‘ berichtet, dass am heutigen Morgen Verhandlungen zwischen ManUnited und RB mit dem Ziel der finalen Einigung stattfinden und eine Einigung noch heute möglich ist. Zuletzt hatte der Traditionsklub 80 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni geboten.

Alle Parteien seien laut dem Bezahlsender optimistisch, dass der Transfer nach Manchester klappt. Die Verhandlungsposition der Leipziger ist dabei vorzüglich, da Newcastle weiterhin lauert und auf den Zuschlag hofft. Über die Vertragsmodalitäten war sich Sesko auch schon mit den Magpies einig. Der Slowene sieht sich aber in Manchester.