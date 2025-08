Bericht: Sesko legt sich auf neuen Klub fest

Dass Benjamin Sesko seine Karriere in naher Zukunft in der Premier League fortsetzen wird, ist bereits seit Wochen beschlossene Sache. Unklar ist bisher jedoch noch immer, ob es den 22-Jährigen in den Nordwesten oder den Nordosten ziehen wird. Denn sowohl Manchester United als auch Newcastle United buhlen um den Mittelstürmer von RB Leipzig.

Während Newcastle vor allem mit Spielen in der Champions League auftrumpfen kann, wirft Manchester United die große Strahlkraft des ehemaligen Weltklubs, die Hoffnung auf eine Trendwende sowie die Rückkehr zu alter Stärke in die Waagschale. Letzteres scheint nun von Erfolg gekrönt zu sein, wie ‚GiveMeSport‘ berichtet.

Sesko macht Wunsch deutlich

Laut dem Bericht hat Sesko am gestrigen Dienstagabend deutlich gemacht, dass er zu ManUnited wechseln möchte. Die Red Devils gehen intern davon aus, dass sie das Rennen machen werden und bereiten sich auf die finalen Verhandlungen mit Leipzig vor: „Manchester United konzentriert sich nun darauf, eine Einigung mit Leipzig zu erzielen, da der Verein davon ausgeht, dass Sesko auf sie wartet.“

Was wäre die beste Entscheidung für Seskos Karriere?

Eine wichtige Rolle in der Entscheidung spielte laut dem ‚Daily Mirror‘ Manchesters Leiter der Scoutingabteilung Christopher Vivell. Der 38-Jährige arbeitete zuvor im RB-Kosmos erst für die Dependance in Salzburg, dann für Leipzig und hat den damals 16-jährigen Sesko beim slowenischen Klub Domzale entdeckt und die Verpflichtung vorangetrieben.

Newcastle finanziell noch vorne

United hat bereits Matheus Cunha (26) und Bryan Mbeumo (25) als zwei namhafte Neuzugänge verpflichtet, Sesko soll aus dem Duo ein Trio machen. Doch bevor der Transfer eingetütet werden kann, gilt es noch, Überzeugungsarbeit bei den Sachsen zu leisten.

Das Angebot von Newcastle an Leipzig ist nach wie vor die finanziell lukrativere der beiden Offerten. Während die Magpies inklusive Boni 90 Millionen Euro bieten, stellt Manchester bisher 80 Millionen plus fünf Millionen Euro an möglichen Boni in Aussicht.

Angesichts der geringen Differenz dürfte jedoch in nicht allzu ferner Zukunft mit einer Einigung zu rechnen sein. Und daran ist vielen Parteien gelegen, denn aktuell warten sechs verschiedene Klubs darauf, dass der Poker endlich sein Ende findet.