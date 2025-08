Sesko-Poker: United zieht erneut nach

Nach Newcastle United hat inzwischen offenbar auch Manchester United ein verbessertes Angebot für Mittelstürmer Benjamin Sesko (22) bei RB Leipzig eingereicht. Der ‚Bild‘ zufolge stellen die Red Devils den Sachsen 80 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni in Aussicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Nacht von Montag auf Dienstag war bereits durchgesickert, dass die Magpies mit einer Offerte über 90 Millionen Euro inklusive Boni an RB herangetreten sind. In Leipzig freut man sich auf das Wettbieten, während Sesko selbst noch keine finale Entscheidung getroffen hat, für welchen Klub er künftig auflaufen möchte.