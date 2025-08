Amorims verrückte Zukunftsplanung

In seiner Debütsaison verantwortete Rúben Amorim als Trainer von Manchester United die schlechteste Premier League-Saison der Vereinsgeschichte. Trotzdem hat der Portugiese keinen Zweifel daran, dass er bei den Red Devils eine Ära prägen kann, wie er auf einer Pressekonferenz während der USA-Vorbereitungstour des Klubs erklärt: „Ich möchte 20 Jahre bleiben. Das ist mein Ziel, und daran glaube ich fest. Das habe ich immer getan. Es wird etwas passieren. In manchen Momenten werde ich Glück haben. Ich hatte in meiner Karriere als Trainer viel Glück und möchte noch viele Jahre bleiben. Aber wir wissen natürlich, dass die Ergebnisse darüber entscheiden werden. Ich weiß, dass ich in der letzten Saison mein ganzes Kapital aufgebraucht habe, aber ich bin bereit für einen Neuanfang.“

Immerhin habe er sich den Schritt zum bereits zuvor kriselnden United im Vorhinein reiflich überlegt: „Ich habe fünf Jahre gebraucht, um mich für diesen Verein zu entscheiden, deshalb möchte ich nicht scheitern.“ Seinen Kritikern entgegnet Amorim, dass er auch bei seiner überaus erfolgreichen Zeit bei Sporting Lissabon zu Beginn einige Skeptiker überzeugen musste: „Wenn Sie sich das ansehen, war es bei Sporting genauso. Sie sagten, dass ich in drei Monaten weg sein würde. Sie sagten, ich hätte drei Prozent Chance, mit Sporting einen Titel zu gewinnen. Es war genau dasselbe.“