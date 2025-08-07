Menü Suche
Gladbach fordert mehr: Heftiges Tauziehen um Itakura

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Beim Trainingsstart: Ko Itakura @Maxppp

Wohin es Ko Itakura zieht, ist weiterhin offen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, mischen neben Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt und dem AC Florenz jetzt auch noch der FC Turin und Feyenoord Rotterdam im Poker um den 28-Jährigen mit. Laut dem Fachmagazin haben die beiden niederländischen Vereine jeweils ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro unterbreitet, Borussia Mönchengladbach fordert aktuell aber zwölf Millionen.

Der Japaner ist sich längst mit Ajax über einen Wechsel einig, die Fohlen pokern aber noch, um eine höhere Ablöse zu generieren. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im kommenden Jahr aus, folglich kann Roland Virkus nur noch jetzt kassieren. Er deutete allerdings auch schon an, Itakura nicht unbedingt verkaufen zu müssen.

