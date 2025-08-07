10-Millionen-Stürmer für Wolfsburg?

Der VfL Wolfsburg hat noch einiges an Arbeit auf dem Transfermarkt vor sich. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht neben einem neuen Rechtsverteidiger vor allem ein Mittelstürmer auf der Wunschliste des Klubs. Der gesuchte Mann soll ein „Anker-Spieler“ sein, der „durchaus einen zweistelligen Millionenbetrag kosten darf“. Also zehn Millionen Euro aufwärts.

Zu kostspielig darf der Transfer allerdings nicht sein, wie im Zuge des Wolfsburger Werbens um Josh Sargent (25/Norwich City) ersichtlich wurde. Die Forderung der Canaries von über 20 Millionen Euro war den Wölfen zu hoch, der Transfer platzte. Auch auf der Abgangsseite soll sich beim Bundesligisten noch einiges tun. Der aktuelle Kader umfasst 30 Spieler und soll zeitnah ausgedünnt werden, um Trainer Paul Simonis die Trainingsarbeit zu erleichtern.