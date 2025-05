15 Millionen: VfB vor erstem Transfer

Nach dem gestrigen DFB-Pokalsieg (4:2) wurde ein Spieler beim VfB Stuttgart immer wieder besonders geherzt, der kaum eine Rolle für den Triumph gespielt hat. Pascal Stenzel (29), der genau wie Josha Vagnoman (24) wohl keine Zukunft bei den Schwaben hat.

Der VfB blickt sich anderweitig nach Rechtsverteidigern um und ist dabei fündig geworden. Denn nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato steht Lorenz Assignon (24) kurz vor einem Wechsel nach Stuttgart. Die Einigung zwischen seinem Verein Stade Rennes und dem VfB steht kurz bevor, die Ablöse wird sich auf rund 15 Millionen Euro belaufen.

Assignon kommt aus der Jugend von Rennes und zählte in der abgelaufenen Spielzeit zum Stammpersonal des französischen Klubs, für den er in der Liga 32 Spiele absolvierte und drei Tore sowie vier Vorlagen zum Klassenerhalt beitragen konnte. Er besitzt bei seinem Jugendklub noch einen bis 2028 datierten Vertrag, wird aber voraussichtlich die französische Fraktion in Stuttgart erweitern.