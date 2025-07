31 Millionen: Napoli holt neuen Verteidiger

Die SSC Neapel hat sich mit Sam Beukema verstärkt. Wie die Partenopei mitteilen, schließt sich der Niederländer vom FC Bologna dem italienischen Meister an. Dem Vernehmen nach werden 31 Millionen Euro fällig.

Vor zwei Jahren war der Innenverteidiger für acht Millionen vom AZ Alkmaar nach Bologna gewechselt und spielte dort zwei starke Saisons, gekrönt vom Pokalsieg in der vergangenen Spielzeit. Auch in der Champions League sammelte Beukema erste Erfahrungen, die er ab sofort am Vesuv ausbauen kann.