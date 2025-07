West Ham mit Bayer-Flirt Hajdari einig

Albian Hajdari möchte in Zukunft in der Premier League sein Geld verdienen. Nach FT-Informationen hat sich der Innenverteidiger mit West Ham United mündlich über einen Transfer geeinigt. Seine Ausstiegsklausel beim FC Lugano, die bei fünf Millionen Euro liegt, haben die Hammers allerdings noch nicht gezogen.

Hajdaris Vertrag in der Schweiz läuft noch bis 2028. In der Vergangenheit wurde der 22-Jährige auch mit Bayer Leverkusen und Werder Bremen in Verbindung gebracht. Beide Bundesligisten gehen nun aller Voraussicht nach aber leer aus.