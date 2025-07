Einigung steht bevor: Zweites Liverpool-Angebot für Ekitiké im Anflug

Aktuell dürfte Hugo Ekitiké (23) die letzten Trainingseinheiten für Eintracht Frankfurt absolvieren. Der FC Liverpool möchte den Transfer des Stürmers zeitnah eintüten. Ein erstes Angebot in Höhe von 76 Millionen Euro plus Boni lehnten die Adlerträger noch ab, die zweite Offerte könnte den Ansprüchen der Eintracht aber genügen.

Laut Sacha Tavolieri werden die Reds in den kommenden Stunden 80 Millionen Euro zuzüglich zehn Millionen Euro Boni für den Stürmer bieten. Tavolieri zufolge wird diese Summe zu einem Deal zwischen den beiden Vereinen führen.

Damit würde den Frankfurtern der nächste Mega-Verkauf gelingen. Der FC Liverpool dagegen rüstet auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Premier League weiter auf. Neben Florian Wirtz (22) und Jeremie Frimpong (25) zieht es in diesem Sommer nun schon den dritten Bundesliga-Akteur an die Anfield Road.