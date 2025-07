Nächste Spur bei Doekhi

Ein weiterer Interessent steigt in das Rennen um Danilho Doekhi von Union Berlin ein. Wie das ‚Algemeen Dagblad‘ berichtet, streckt Feyenoord Rotterdam die Fühler nach dem Innenverteidiger aus. Doekhi, der sich einen Wechsel in seine Geburtsstadt gut vorstellen kann, ist vertraglich nur noch bis 2026 an den Bundesligisten gebunden. Laut der ‚Bild‘ kann der 1,90-Hüne für eine Summe im hohen einstelligen Millionen-Bereich aus seinem laufenden Kontrakt gekauft werden.

In Rotterdam könnte der ehemalige niederländische U21-Nationalspieler auf David Hancko (27) folgen, den es vorbehaltlich des Medizinchecks für bis zu 40 Millionen Euro zu Al Nassr ziehen wird. Neben Feyenoord bekunden auch Besiktas, der FC Valencia, Crystal Palace sowie die Serie A-Klubs Lazio Rom, AC Florenz, FC Bologna und Como 1907 Interesse an Doekhi. Unions Alternative für den 27-Jährigen ist Stanley Nsoki (26), der vor einem Leihgeschäft in die Hauptstadt steht.