FC Bayern: Neuer Abnehmer für Kim in Sicht

Die Abwehrreihe des FC Bayern München geriet in der vergangenen Spielzeit immer wieder in die Kritik. Für die Verhältnisse des Rekordmeisters kassierte man deutlich zu viele und häufig auch vermeidbare Gegentore. Ein Spieler, der Kritikern dabei immer wieder negativ auffiel, war Min-jae Kim.

2023 war der 28-Jährige für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel an die Säbener Straße gewechselt. Seine ersten sportlichen Schritte in Europa machte der Südkoreaner in der Türkei bei Fenerbahçe, für die er in der Saison 2021/22 spielte. Nun könnte es Kim wieder an den Bosporus ziehen. Wie die türkische Tageszeitung ‚Sabah‘ berichtet, befasst sich Galatasaray mit dem Innenverteidiger. Die Löwen ziehen eine Leihe mit Kaufoption in Betracht.

An die Münchener ist Kim vertraglich noch bis 2028 gebunden. Neben dem Bayern-Profi sollen die Türken auch Wilfried Singo (24) von der AS Monaco im Visier haben. Gala-Coach Okan Buruk ist an einem vielseitigen Verteidiger interessiert, der sowohl Innen- als auch Rechtsverteidiger spielen kann, ein Profil, das Singo bedient. Allerdings scheint der Transfer nur schwer realisierbar zu sein. Ob Galatasaray bei Kim tatsächlich aufs Gaspedal drückt, bleibt abzuwarten. Ein konkretes Angebot liegt den Bayern noch nicht vor.