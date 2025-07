Bayer gibt Faye sofort wieder ab

Bayer Leverkusen parkt Abdoulaye Faye (20) kommende Saison in der Ligue 1. FT kann einen Bericht von ‚Taggat‘ bestätigen, laut dem der senegalesische Innenverteidiger vor einer Leihe zum FC Lorient steht. Der Deal ist praktisch in trockenen Tüchern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Werksklub hatte Faye erst in diesem Sommer für kolportierte 2,7 Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten BK Häcken an Bord geholt und mit einem Arbeitspapier bis 2030 ausgestattet. Den nächsten Entwicklungsschritt soll er nun zunächst in der Bretagne gehen.