Cremonese verpflichtet Baschirotto

https://uscremonese.it/federico-baschirotto-nuovo-giocatore-della-cremonese/

Federico Baschirotto nuovo giocatore della Cremonese – US Cremonese

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Federico Baschirotto dalla società US Lecce. Nato a Isola della Scala (VR) il 20 settembre 1996, Baschirotto cresce calcisticamente in Veneto e fa il suo esordio tra i grandi a 17 anni con il Legnago. Pochi mesi più tardi inizia la sua prima esperienza alla Cremo: in grigiorosso disputa il Torneo di Viareggio con la Berretti e viene convocato a più riprese dalla Prima Squadra. Dopo una lunga gavetta tra