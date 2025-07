VfB & RB interessiert: Preisschild für Broja

Der FC Chelsea verspricht sich einen warmen Geldregen für die Dienste von Armando Broja. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, rufen die Blues satte 29 Millionen Euro für den albanischen Nationalspieler (27 Einsätze) auf. An den Sieger der diesjährigen Klub-WM ist Broja vertraglich bis 2028 gebunden.

In London plant man jedoch nicht mehr mit dem Stürmer, sodass sich andere Klubs Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen. Insbesondere der VfB Stuttgart und RB Leipzig bekunden Interesse am 23-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison leihweise für den FC Everton auflief.