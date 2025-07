Sporting bringt Gyökeres-Vater zum Weinen | Real will Liverpool über den Tisch ziehen

Nah am Wasser gebaut

Viktor Gyökeres gehört zu den heißesten Personalien auf dem Sommertransfermarkt. Nachdem er in der vergangenen Saison die portugiesische Liga sowie die Champions League das Fürchten gelehrt hat, ist man insbesondere auf der Insel besonders angetan vom Schweden. Gyökeres selbst möchte Sporting Lissabon unbedingt Richtung Premier League verlassen, doch vor allem seinen Vater Stefan lassen die Geschehnisse rund um seinen Sohn nicht kalt.

Wie die ‚A Bola‘ berichtet, ist der Gyökeres-Vater kürzlich aufgrund des Wechsel-Theaters um seinen Filius in Tränen ausgebrochen. Grund ist die Haltung von Sporting, das trotz einer angeblichen mündlichen Abmachung nicht von der Forderung über 80 Millionen Euro abrücken will. Infolgedessen droht der Transfer des 27-Jährigen zum FC Arsenal zu platzen. Stress, der offenbar auch an den Nerven der Gyökeres-Familie zehrt.

Der frühe Vogel fängt den Konaté

Über 150 Millionen Euro hat Real Madrid im laufenden Sommertransferfenster bereits investiert. Schließlich möchte man die titellose vergangene Saison vergessen machen. Geschlossen haben die Königlichen ihre Geldbörse offenbar immer noch nicht, die Scheine werden aber nun zweimal umgedreht. Dies muss auch der FC Liverpool erfahren, den laut Medienberichten ein Angebot erreicht hat.

Wie ‚Football Insider‘ berichtet, möchten die Madrilenen Ibrahima Konaté ein Jahr vor dessen Vertragsende für knapp 29 Millionen Euro zu sich lotsen. Ansonsten will Real den Franzosen im kommenden Sommer ablösefrei verpflichten. ‚Fichajes‘ will sogar erfahren haben, dass Real den Reds Brahim Díaz plus zehn Millionen Euro angeboten hat. Der englische Meister fordert jedoch rund 46 Millionen Euro für den 26-jährigen Innenverteidiger. Es bleibt abzuwarten, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist.