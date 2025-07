Einigung: Eintracht findet Smolcic-Abnehmer

Hrvoje Smolcic wird Eintracht Frankfurt aller Voraussicht nach in Richtung Belgien verlassen. Laut Fabrizio Romano steht der Innenverteidiger unmittelbar vor dem Wechsel zum RSC Anderlecht. Eine mündliche Einigung sei bereits erzielt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die polnischen Erstligisten Widzew Lodz und Rakow Czestochowa hatten zuletzt Interesse an Smolcic bekundet. In Frankfurt spielt der 24-Jährige trotz eines Vertrags bis 2027 in den sportlichen Planungen keine Rolle mehr. Bereits in der vergangenen Saison war der Kroate an den LASK verliehen, für die Österreicher bestritt der Linksfuß 33 Partien.