Wolfsburg drückt bei Lindström aufs Gaspedal

Der VfL Wolfsburg erhöht im Rennen um Offensivspieler Jesper Lindström die Schlagzahl. Laut dem italienischen Transfer-Insider Matteo Moretto haben die Niedersachsen bei der SSC Neapel eine verbesserte Offerte eingereicht. Demnach wollen die Wölfe den 25-Jährigen für ein Jahr gegen eine Gebühr von einer Million Euro ausleihen. Für den Anschluss stellt der Bundesligist eine Kaufoption in Höhe von 14,5 Millionen Euro plus eine weitere Million an Boni in Aussicht.

Ein erstes Angebot mit einer Kaufoption von 13 Millionen Euro hatte Napoli abgelehnt. Ob sich der Scudetto-Sieger mit der neuen Summe zufriedengibt, bleibt abzuwarten. Lindström war 2023 für 30 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Italien gewechselt, konnte dort aber nicht an seine Bundesliga-Leistungen anknüpfen. In der vergangenen Saison war der Däne, der an Neapel vertraglich noch bis 2028 gebunden ist, an den FC Everton verliehen. Dort blieb der Rechtsfuß in 30 Einsätzen torlos.