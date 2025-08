VfL mit van Ewijk einig

Der VfL Wolfsburg drückt im Werben um Rechtsverteidiger Milan van Ewijk (24) aufs Gaspedal. Der ‚kicker‘ berichtet von einer Einigung zwischen dem früheren niederländischen U21-Nationalspieler und dem Bundesligisten. Die Übereinkunft mit Coventry City steht noch aus.

In Wolfsburg fahndet man bereits seit geraumer Zeit nach einem neuen Mann für die rechte Außenbahn. Nachdem die Spur zu Andrei Ratiu (27/Rayo Vallecano) erkaltete, will man nun bei van Ewijk schnell alles klarmachen. An den englischen Zweitligisten ist der 1,75 Meter große Rechtsfuß, der auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wurde, vertraglich bis 2027 gebunden.