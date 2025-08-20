Leverkusen verhandelt Boniface-Transfer

2023/24 gehörte Victor Boniface noch zu den viel umjubelten Meisterhelden bei Bayer Leverkusen. In der vergangenen Saison fand sich der Rechtsfuß dann aber auf einmal häufig auf der Bank wieder. Selbiges droht auch in der kommenden Saison. Ein Interessent wittert nun die Chance, Boniface von der Werkself loszueisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der AC Mailand den bulligen Angreifer wieder ins Visier genommen. Sportdirektor Igli Tare ist bereits in die Gespräche mit dem Vizemeister eingestiegen, nachdem er sich von dem 24-Jährigen grünes Licht geholt hat. An einer Einigung zwischen den Vereinen wird momentan gearbeitet.

Update (14:54 Uhr): Laut Gianluca Di Marzio ist bei Leverkusen bereits ein Angebot für Boniface eingegangen, dessen Konditionen für gut befunden wurden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (15:01 Uhr): Matteo Moretto zufolge wird über eine Leihe mit Kaufoption diskutiert.

Update (15:35 Uhr): Auch Di Marzio berichtet von einer Leihe mit Kaufoption. Diese liegt bei 30 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (15:49 Uhr): Laut Calciomercato wird der Passus beim Erreichen von bestimmten Konditionen in eine Kaufpflicht umgewandelt.

Die Rossoneri hatten den Nigerianer bereits Anfang Juli auf dem Zettel, damals stand aber auch noch eine Doppelspitze bei Bayer im Raum. Beim 4:0-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach im DFB-Pokal schmorte Boniface jedoch 90 Minuten auf der Bank. Im Winter stand der Nigerianer bereits kurz vor einem 70 Millionen Euro schweren Wechsel zu Al Nassr, der Transfer platzte jedoch auf der Zielgeraden. Nun könnte es ihn für deutlich weniger Geld ins San Siro ziehen.