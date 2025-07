Zwei Klubs dran: Van Ewijk in die Bundesliga?

Milan van Ewijk hat sich beim englischen Zweitligisten Coventry City in den vergangenen zwei Jahren zu einer festen Größe entwickelt. Die abgelaufene Saison war der Rechtsverteidiger mit insgesamt 51 Einsätzen einer der Dauerbrenner im Team. Von Erfolg gekrönt war die Saison des 24-Jährigen allerdings nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coventry kam als Fünfter zwar in die Playoffs, verpasste aber den Aufstieg in die Premier League. Van Ewijk sucht diesen Sommer eine neue Herausforderung. Die könnte der achtfache niederländische U21-Nationalspieler in der Bundesliga finden. Wie ‚Soccernews.nl‘ berichtet, hat van Ewijk unter anderem das Interesse von Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg auf sich gezogen.

Die beiden Bundesligisten sind an dem offensivfreudigen Rechtsfuß ebenso dran wie dem Bericht zufolge auch Aufsteiger FC Burnley und französische Klubs. 2023 legte Coventry für van Ewijk 4,3 Millionen Euro auf den Tisch. Es bleibt abzuwarten, welchen Preis der Klub für seinen Leistungsträger aufruft. Vertraglich ist der Niederländer noch bis 2027 gebunden.