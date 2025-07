Calhanoglu treibt Inter-Abschied voran

Hakan Calhanoglu bastelt mit Hochdruck an seinem Wechsel nach Istanbul. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hält sich der Mittelfeldspieler von Inter Mailand inzwischen für Verhandlungen in der türkischen Metropole auf. Dabei hofft der 31-Jährige auf einen Abschluss der Gespräche noch vor Inters Trainingslagerstart am Mittwoch. Nachdem Galatasaray an der Ablöse gescheitert war, sitzt Fenerbahce derzeit am Gaspedal.

Der von José Mourinho trainierte Klub hat sich mit Calhanoglu bereits auf ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro geeinigt. Nun steht Fenerbahce vor derselben Hürde wie Rivale Galatasaray. Inters Preisvorstellung von 30 Millionen Euro ist auch für die Gelb-Blauen nicht realisierbar. Fener schwebt dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 20 Millionen vor. Vertraglich gebunden ist Calhanoglu noch bis 2027.