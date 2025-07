Trainer verrät: Doppelte Rolle rückwärts im Jashari-Poker

Nachdem sich der AC Mailand wegen zu hoher Preisvorstellungen des FC Brügge aus dem Rennen um Ardon Jashari zurückgezogen hatte, ist der Transfer des 22-jährigen Mittelfeldjuwels nun doch auf der Zielgeraden. Wie ‚Goal Italia‘ berichtet, sprach Brügger-Trainer Nicky Hayen auf einer Pressekonferenz von einer Einigung zwischen den Vereinen.

Die Preisvorstellungen beider Parteien haben sich zuletzt weiter angenähert, während die Konditionen noch voneinander abwichen. Während der AC Mailand eine feste Ablöse von 32,5 Millionen Euro plus 2,5 Millionen an leicht und drei Millionen Euro an schwieriger zu erreichenden Boni (Gesamtvolumen 38 Millionen Euro) vorschlug, verlangte der FC Brügge 35 Millionen Euro als feste Ablöse plus fünf Millionen an Bonuszahlungen.