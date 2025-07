Freie Bahn für Morata-Transfer

Mittelstürmer Álvaro Morata wechselt mal wieder den Verein. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist alles bereitet für den Transfer des spanischen Nationalmannschaftskapitäns zum italienischen Erstligisten Como 1907.

Morata ist eigentlich noch eine weitere Saison vom AC Mailand an Galatasaray verliehen. Da die Türken nun aber kurz vor der 75 Millionen Euro teuren Festverpflichtung von Victor Osimhen (26) stehen, erhält Morata vorzeitig die Freigabe, auf die er über einen Monat lang warten musste. So lange musste sich der 32-Jährige nach seiner Einigung mit dem Klub vom Comer See schon gedulden. Milan hat einer Leihe mit Kaufoption längst zugestimmt.