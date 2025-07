Nächster Zweitligist an Pesch dran

Der Interessentenkreis um Noah Pesch erhält Zuwachs aus der zweiten Liga. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt der 1. FC Magdeburg konkretes Interesse am Offensivjuwel von Borussia Mönchengladbach. Im Rennen um den 20-Jährigen befinde sich jedoch immer noch der Karlsruher SC in der Pole Position. Eine Entscheidung werde zeitnah erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein fester Verkauf wäre allerdings nicht die einzige Option, denn entgegen anderslautender Berichte soll Peschs Arbeitspapier in Gladbach nicht im kommenden Jahr auslaufen. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat sich der Vertrag des Youngsters durch seinen ersten und bislang einzigen Bundesligaeinsatz am 7. März 2025 gegen Mainz 05 (1:3) automatisch bis 2027 verlängert. Daher ist auch ein Leihgeschäft möglich – und laut der Sportzeitschrift ein „konkretes Thema in den Verhandlungen“.