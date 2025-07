Karlsruhe baggert an Gladbach-Talent

Noah Pesch könnte künftig in der 2. Bundesliga auf Torejagd gehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befasst sich der Karlsruher SC mit dem Flügelstürmer, der aktuell für die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach aufläuft. Am Niederrhein hat man für den 20-Jährigen, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, eine Ablöse von rund zwei Millionen Euro ausgerufen.

Pesch wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet und wechselte 2024 nach Gladbach. In der Regionalliga konnte der kroatische U21-Nationalspieler in der vergangenen Saison starke 29 Scorer in 30 Spielen beisteuern. Zudem feierte der Rechtsfuß sein Bundesliga-Debüt. Neben dem KSC bekundete zuletzt auch Eintracht Braunschweig Interesse.