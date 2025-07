BVB: Überraschende Wende bei Haller?

Stolze 31 Millionen Euro hatte sich Borussia Dortmund vor drei Jahren die Dienste von Sébastien Haller kosten lassen und gehofft, damit für viele Jahre einen treffsicheren Mittelstürmer zu haben. Doch die Krebserkrankung des Ivorers machte einen Strich durch die Rechnung, im Anschluss bekam er beim BVB keine Chance mehr.

Bis jetzt. Denn obwohl die Schwarz-Gelben den Angreifer, der einer der Top-Verdiener ist, dringend loswerden wollen, stockt ein Transfer. Vertraglich ist der 31-Jährige noch bis 2026 an den BVB gebunden, ein Wechsel zum FC Utrecht scheitert voraussichtlich am hohen Gehalt. Deshalb könnte Haller doch überraschend in Dortmund bleiben.

Haller als Guirassy-Backup?

Das zumindest berichtet die ‚WAZ‘, laut der die Verantwortlichen einen Notfallplan entwickelt haben, sollte sich kein Abnehmer finden. In diesem Fall könne sich der BVB mittlerweile vorstellen, dass Haller als Backup hinter Serhou Guirassy (29) in die Saison geht.

Ein ziemlich überraschender Gedanke, der an der Strobelallee zuvor nie ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Doch die zähe Suche nach einem neuen Verein regt zum Umdenken an. Und bevor für einen neuen Mittelstürmer, der sich hinter Guirassy einreihen würde, Geld ausgegeben wird, könnte ein Verbleib von Haller die Lösung sein.