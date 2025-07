Bakayoko-Deal wird konkret

Bayer Leverkusen zieht im Rennen um Johan Bakayoko (22) von der PSV Eindhoven offenbar die Zügel an. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Gespräche hinsichtlich eines Transfers mittlerweile eine konkrete Ebene erreicht. Bakayoko steht noch bis 2026 in Eindhoven unter Vertrag. Im Raum stehen bis zu 35 Millionen Euro Ablöse. Auch Borussia Dortmund, die AS Monaco sowie einige Premier League-Teams sind am belgischen Rechtsaußen dran.

Im Zuge des aktuellen Kaderumbruchs arbeitet Bayers Sportdirektor Simon Rolfes noch an den Verpflichtungen anderer Offensivspieler. Bei Bakayokos Teamkollege Malik Tillman (23) sieht es sehr gut aus, Bayer hat wohl schon den Zuschlag für 30 Millionen Euro Ablöse. Absolute Wunschlösung ist laut ‚Sky‘ der aktuell noch zu teure Maghnes Akliouche (23) von der AS Monaco. Derweil ist Offensivtalent Farid Alfa-Ruprecht (19) als Perspektivverstärkung im Anmarsch.