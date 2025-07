Überraschendes Angebot für Selke

Der Interessentenkreis um Mittelstürmer Davie Selke erhält Zuwachs. Laut dem italienischen Journalisten Lorenzo Lepore hat Rapid Wien dem 30-Jährigen ein lukratives Angebot unterbreitet, das den exzentrischen Torjäger zum bestbezahlten Spieler der Vereinshistorie machen würde. Weitere Verhandlungen sind kurzfristig geplant. Auch nach Informationen von ‚Sky Austria‘ ist das Interesse der Hütteldorfer konkret. Laut dem Bezahlsender findet Selke das Wiener Projekt „spannend“. Rapid hat derweil für den Angriff auch den vereinslosen Marko Arnautovic (36) im Visier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits seit längerem zeichnet sich ein ablösefreier Abgang von Selke ab, der als Zweitliga-Torschützenkönig großen Anteil am Aufstieg des Hamburger SV hatte. Die Gehaltsvorstellungen liegen zu weit auseinander, sodass eine längerfristige Zusammenarbeit wohl vom Tisch ist. Zuletzt wurde der Rechtsfuß auch mit einem Wechsel zu Antalyaspor in Verbindung gebracht. Die Hanseaten haben in Yussuf Poulsen (31) von RB Leipzig bereits einen Nachfolger am Haken.