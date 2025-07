Medien: Selke mit neuem Verein einig

Davie Selke könnte zeitnah bei einem neuen Verein unterzeichnen. Laut ‚Yeni Acik‘ ist sich der derzeit vertragslose Mittelstürmer mit Antalyaspor bereits weitestgehend geeinigt. Zur Unterschrift ist es der türkischen Zeitung zufolge noch nicht gekommen. Nach ‚Bild‘-Informationen befindet sich Selke mit seinem Berater auf dem Weg in die Türkei und wird noch heute nach Istanbul fliegen. Das Boulevard-Blatt will sich dahingehend für die angedachten Verhandlungen aber noch nicht auf Antalyaspor als Verein festlegen.

Selke sollen außerdem noch andere Anfragen aus verschiedenen europäischen Ligen vorliegen. Bis Ende Juni stand der 30-jährige Torjäger beim Hamburger SV unter Vertrag. Mit den Hanseaten konnte sich Selke nicht auf eine Verlängerung des Kontrakts einigen. In Gehaltsfragen lagen die Parteien offenbar zu weit auseinander. Ob es den physisch starken Angreifer nun tatsächlich in die Süper Lig zieht, wird sich in naher Zukunft auflösen.