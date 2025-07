Arnautovic unterschreibt in Belgrad

Marko Arnautovic hat seinen Vertrag bei Roter Stern Belgrad unterzeichnet. Wie der serbische Traditionsklub mitteilt, bindet sich der routinierte Neuner bis 2027 an den Verein. Seit Ende Juni war Arnautovic ohne Verein, da sein Vertrag bei Inter Mailand ausgelaufen war.

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Gerüchte um Arnautovic. Unter anderem wurde der 36-Jährige mit einem Engagement bei Rapid Wien in Verbindung gebracht. In der österreichischen Hauptstadt kam der extrovertierte Angreifer dann aber doch nicht unter.