Drei Neuzugänge für Alonso | Ter Stegen legt Barça lahm

Drei Neue für Alonso

Bei der Klub-WM konnte Xabi Alonso den Kader von Real Madrid erstmals unter Wettbewerbsbedingungen unter die Lupe nehmen. Bis vor wenigen Tagen schien der Alonso-Start auch zu gelingen. Die krachende 0:4-Niederlage gegen Paris St. Germain im Halbfinale hat aber offenbar für Ernüchterung in Madrid gesorgt. Laut ‚Cadena SER‘ sind „mehrere Debatten“ bei den Blancos entbrannt. Man ist sich einig, dass der Real-Kader einen Feinschliff nötig hat. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold und der bald eintreffende Franco Mastantuono sind nicht genug, drei weitere Spieler sollen noch ins königliche Trikot schlüpfen – und das möglichst bald.

Mbappé und Co. haben gerade einmal drei Wochen Zeit, um sich von einer Saison mit mehr als 60 Pflichtspielen zu erholen, bevor die neue La Liga-Spielzeit eröffnet wird. Für die Innenverteidigung hat Real die Spur zu Ibrahima Konaté wieder aufgenommen. Der Franzose könnte den FC Liverpool im kommenden Jahr ablösefrei verlassen, doch für das Alexander-Arnold-Modell hat Real eigentlich keine Zeit. Weiter ist Madrid dagegen bei Linksverteidiger Álvaro Carreras, der in Kürze bei den Blancos aufschlagen wird. Am dringlichsten ist nach Alonsos Analyse jedoch die Verpflichtung eines Mittelfeldspielers, der Angriff und Abwehr verbindet und den Laden zusammenhält. Luka Modric ist nach dem Turnier in den USA nun endgültig fort und wird schon jetzt schmerzlich vermisst. Drei Spinde sind zu vergeben. Die nächsten Tage in Madrid versprechen spannend zu werden.

Ter Stegen blockiert wichtigen Deal

Marc-André ter Stegen ist im Rekordtempo dabei, von einer Klublegende zum echten Problem des FC Barcelona zu werden. Die Katalanen wollen den langjährigen Leistungsträger unbedingt von der Gehaltsliste bekommen. Ter Stegen möchte aber eigentlich bleiben. Ein Dilemma, das nicht nur Barças Finanzplan torpediert. Denn aufgrund der Unstimmigkeiten könnte ein wichtiger Transfer der Katalanen ins Wasser fallen. Beim Thema Flügelspieler sitzt Barcelona im selben Boot wie der FC Bayern. Die Verlängerung von Athletic Bilbaos Nico Williams macht einen Alternativplan nötig, den hatte Barça eigentlich in Ademola Lookman ausgemacht.

Laut ‚Sport‘ wäre der Offensivspieler von Atalanta Bergamo mit seinem Preis von rund 50 Millionen Euro noch die beste Wahl für Trainer Hansi Flick. Schließlich kann der Rechtsfuß im Angriff mehrere Positionen bekleiden und ist billiger als Williams. Doch es gibt ein großes Problem aus Barcelona-Sicht: Lookmans Vertreter sind dieselben wie die von ter Stegen. Und die sind aufgrund des aktuellen Konflikts mit dem DFB-Keeper weniger gut auf die Katalanen zu sprechen. Womöglich muss also erst die ter Stegen-Situation gelöst werden, ehe Barça bei Lookman überhaupt weitere Schritte einleiten kann. Aktuell scheint der Deal blockiert.