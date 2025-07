Barça arbeitet an Thiago-Rückkehr

Der FC Barcelona will Thiago Alcántara wieder in den eigenen Reihen wissen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, soll der 34-Jährige in den kommenden Wochen einen Vertrag unterschreiben und künftig im Trainerteam von Hansi Flick mitarbeiten.

Vor einem Jahr hatte der frühere Ausnahmekünstler bereits bei seinem Jugendklub hospitiert, war nach einem Monat aber nach Liverpool zurückgekehrt. Aufgrund der finanziellen Probleme der Blaugrana war es bislang nicht möglich, dem ehemaligen Spieler des FC Bayern ein Angebot zu unterbreiten. 2020 hatte Thiago unter Flick bei den Münchnern das Triple gewonnen.