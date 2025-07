Irre Anfrage für Müller

Wohin es Thomas Müller verschlägt, ist noch nicht geklärt. Vieles deutete in den vergangenen Wochen darauf hin, dass der Stürmer seine Zelte gerne in den Vereinigten Staaten aufschlagen würde. Der Los Angeles FC baggert weiterhin intensiv am 35-Jährigen und zählt dabei sogar auf die wirtschaftliche Unterstützung von Ausrüster Adidas.

Mit Rapid Wien liegt Müller laut ‚meinbezirk.at‘ aber auch eine Anfrage aus Europa vor. Dem österreichischen Portal zufolge wollten die Verantwortlichen der Grün-Weißen die Möglichkeiten einer Verpflichtung der Bayern-Ikone ausloten. Grundsätzlich stünden die Chancen für einen Wechsel in die MLS aber deutlich besser, heißt es weiter.

Dass sich Müller auch überraschende Angebote erhofft, ließ er bereits durchblicken. Der Weltmeister von 2014 mag es, „wenn ein Verein auch mal out of the Box denkt und Klinkenputzen geht“. Das dürfte auf die Rapidler definitiv zutreffen.

Finanziel machbarer Deal mit Müller?

Dass Rapid sich finanziell strecken kann, um einen Top-Angreifer nach Wien zu lotsen, verraten schon andere Transfergerüchte. Neben Marko Arnautovic (36) wird auch Davie Selke (30) mit dem Tabellenfünften der vergangenen Bundesligasaison in Verbindung gebracht. Beide Torjäger wären gehaltstechnisch wohl auch kein Schnäppchen, verdeutlichen aber die Ansprüche der Wiener.

Für Müller wäre ein Engagement in Wien zumindest geografisch mit weniger Aufwand verbunden als eine Unterschrift bei einem US-Franchise. München und die österreichische Hauptstadt trennen nur 355 Kilometer Luftlinie. Sportlich ist es jedoch fraglich, ob Rapid eine reizvolle Station für Müller darstellt. Der 32-fache Meister ist lediglich für die 2. Qualifikations-Runde der Europa Conference League qualifiziert.