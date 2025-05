Neuer Klub: Müller hofft auf ungewöhnliche Angebote

Thomas Müller wird seine Karriere auch nach seinem Vertragsende beim FC Bayern im Sommer fortsetzen und sucht noch nach einem geeigneten Klub. Im Anschluss an das abschließende Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (4:0) verriet der 35-Jährige im ‚Sky‘-Interview, dass er in Europa nicht nur zu absoluten Topklubs wechseln würde: „Bisher war kein überraschendes Angebot dabei. Ich fände es ja sogar ganz cool, wenn es ein Angebot ist, wo man denkt: ‚Ok, traut sich der Verein wirklich zu, dass ich darauf Lust habe?‘. Aber ich mag das eigentlich, wenn ein Verein auch mal out of the Box denkt und Klinkenputzen geht und vielleicht passt es ja.“

Bisher sind laut dem Angreifer einige Offerten eingegangen, Entscheidungsdruck verspüre Müller jedoch aktuell nicht: „Für heute, morgen und übermorgen weiß ich konkret, was ich vorhabe. Danach steht es tatsächlich noch in den Sternen. Ich werde mir Zeit lassen, jetzt ist ja ein bisschen Luft bis das nächste Pflichtspiel ansteht, bis Mitte Juni. Ich mache mir keinen Stress, habe aber trotzdem noch Lust, weiter Fußball zu spielen. Wir haben bisher alles auf die interne Liste gesetzt und die arbeiten wir jetzt Stück für Stück ab. Es gibt nicht die eine Priorität in meinem Kopf. Das Gesamtpaket muss passen.“