Ex-Nürnberger Antiste vor Wien-Wechsel

Für Janis Antiste geht es nicht mit der US Sassuolo in die Serie A. Nach FT-Informationen wird der Mittelstürmer seinen italienischen Arbeitgeber verlassen und sich Rapid Wien anschließen. Derzeit absolviert der 22-Jährige den obligatorischen Medizincheck in der Hauptstadt Österreichs. Zunächst wird Antiste für ein Jahr an Rapid ausgeliehen, die Wiener sichern sich allerdings auch eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro.

In der vergangenen Saison war der Offensivakteur leihweise für den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga aktiv. Dort gelangen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen in zwölf Partien. Interesse an Antiste zeigten nach FT-Infos auch die Bundesligisten St. Pauli und Mainz 05, gehen nun aber leer aus.