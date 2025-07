Bayern gibt verbessertes Woltemade-Angebot ab

Der FC Bayern stellt dem VfB Stuttgart inzwischen 50 Millionen Euro plus fünf Millionen an Zuschlägen sowie eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel für den Transfer von Nick Woltemade (23) in Aussicht. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge wurde die Offerte des deutschen Rekordmeisters aber umgehend abgelehnt. Erst ab 65 Millionen Euro würden die Schwaben laut der Boulevardzeitung überhaupt darüber nachdenken, sich mit den Münchnern face to face an einen Verhandlungstisch zu setzen.

Entsprechend müsste der Bundesligaprimaus genauso wie im Fall von Luis Díaz (28/FC Liverpool) erneut intern zusammenkommen, um ein verbessertes Angebot auszuarbeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einziger Hoffnungsschimmer ist wohl, dass sowohl Díaz als auch Woltemade dem FCB bereits grundsätzlich zugesagt haben. Deren Arbeitgeber scheinen allerdings nicht von ihren Forderungen abweichen zu wollen.