Leihe mit Kaufoption: Neuer Zaragoza-Klub enthüllt

Am gestrigen Samstag berichtete der ‚kicker‘, dass Bryan Zaragoza (23) vor einem Wechsel nach Spanien steht – jetzt ist wohl auch das genaue Ziel durchgesickert. Nach Informationen der Zeitung ‚La Voz de Galicia‘ macht Celta Vigo das Rennen.

Der La Liga-Klub stehe kurz vor der Finalisierung des Deals, der eine Leihe mit Kaufoption vorsehe. In der kommenden Woche soll alles klargemacht werden, auch Transferinsider Matteo Moretto berichtet vom sich anbahnenden Transfer.

Mehrere Vereine aus Spanien, darunter Ex-Leihklub CA Osasuna, zeigten in den vergangenen Wochen Interesse an Zaragoza. Der Flügelstürmer war 2024 für 13 Millionen Euro vom FC Granada zum FC Bayern gekommen, konnte sich in München aber nicht durchsetzen.