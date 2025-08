Mit Kaufoption: Palhinha auf dem Weg nach London

Der Wechsel von João Palhinha vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur befindet sich auf der Zielgeraden. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 30-Jährige zeitnah den Medizincheck bei den Londonern absolvieren.

Bereits am gestrigen Donnerstagabend war bekannt geworden, dass sich alle Parteien weitestgehend einig sind. Der Sechser wird zunächst leihweise in die Premier League wechseln, laut Romano soll der Vertrag allerdings eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro enthalten.