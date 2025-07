Konstantelias-Alternative: Kapert der VfB einen Ajax-Deal?

Dass dem VfB Stuttgart Giannis Konstantelias kurz vor Abschluss eines Transfers vom Haken gegangen ist, ärgert die Führungsetage des Bundesligisten höchstwahrscheinlich sehr. PAOK Saloniki-Boss Ivan Savvidis erläuterte seine Position nach Informationen der ‚Bild‘ in einem persönlichen Gespräch mit Vorstandschef Alexander Wehrle und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Am Ergebnis ändert sich nichts, die Verhandlungen für den 22-jährigen Profi liegen auf Eis.

Doch statt Trübsal zu blasen, kümmern sich Wehrle, Wohlgemuth und Co. aktuell um eine Alternative. Eine Spur dabei führt laut ‚One‘ zu Oscar Gloukh von Red Bull Salzburg. Der 21-Jährige steht eigentlich seit geraumer Zeit vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. In den letzten Zügen hakt der Deal aber. Womöglich Grund genug für die Stuttgarter, ihrerseits einen Versuch beim 21-fachen Nationalspieler Israels zu wagen.

Dem Bericht des israelischen Sportportals zufolge gab es auch schon Kontakt zwischen dem VfB und Gloukhs Arbeitgeber aus Salzburg. Sollte sich Ajax zeitnah mit RB auf eine Ablöse für Gloukh einigen, könnte es für Stuttgart zu spät sein. Zwischen dem offensiven Mittelfeldspieler und dem niederländischen Traditionsklub gibt es dem Vernehmen nach schon länger eine Einigung auf einen Fünfjahresvertrag.

‚De Telegraaf‘ zitiert Beraterin Rafaela Pimenta hinsichtlich des möglichen Wechsels nach Amsterdam wie folgt: „Wir wollen den Deal so schnell wie möglich abschließen.“ Darüber hinaus wartet die niederländische Tageszeitung mit einem weiteren Interessenten auf. Auch RB Leipzig hat offenbar die Fühler in Richtung Gloukh ausgestreckt. Die Drähte zum Schwesterklub in Österreich dürften jedenfalls kurz sein.