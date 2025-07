Díaz wird zur Chefsache: Drittes Bayern-Angebot im Anflug

Der Poker um Luis Díaz (28) gestaltet sich für den FC Bayern kompliziert. Während der Spieler den Münchnern bereits zugesagt und seinen Wechselwunsch beim FC Liverpool hinterlegt haben soll, stellen sich die Reds in puncto Ablöse noch quer.

Sowohl das erste Bayern-Angebot in Höhe von 52 Millionen Euro als auch das zweite von 67,5 Millionen hat der englische Meister umgehend abgelehnt. Stattdessen taxiert der LFC den Wert des Kolumbianers auf 100 Millionen Euro.

Díaz-Verhandlungen nun Chefsache

Doch das schreckt den deutschen Rekordmeister, der sich gute Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnet, nicht ab. Wie die ‚tz‘ berichtet, befindet sich an der Säbener Straße das dritte Angebot für den Linksaußen in Planung.

Um die Reds von einem Verkauf zu überzeugen, bedarf es jedoch einer deutlichen Anpassung des in Aussicht gestellten Betrags. Nun liegt es an Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen, der die Díaz-Verhandlungen laut der ‚tz‘ führen soll, die nächste Transfer-Schlappe des FCB in diesem Sommer abzuwenden.