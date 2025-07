Bayern-Konkurrenz: Topklub fragt wegen Rodrygo an

Für den FC Bayern genießt aktuell für den Flügel ein Transfer von Luis Díaz (28) oberste Priorität. Sollte die Verpflichtung des Kolumbianers allerdings nicht zustande kommen, wird Rodrygo zur ernsthaften Alternative. Die Münchner sollen bereit sein, 100 Millionen Euro für den Brasilianer hinzublättern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Interesse ist der deutsche Meister aber nicht allein, der FC Arsenal beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit dem 24-Jährigen, dem unter Xabi Alonso bei Real Madrid die Perspektive fehlt. Jetzt ist scheinbar auch der FC Liverpool ins Rennen um den Rechtsfuß eingestiegen. ‚ESPN‘ berichtet, dass die Reds schon Kontakt zu den Königlichen aufgenommen haben, ein offizielles Angebot wurde aber noch nicht eingereicht.

Reds blasen zur Transferattacke

Für Liverpool wird Rodrygo wohl vor allem dann interessant, wenn Díaz den Verein tatsächlich noch verlässt. Aktuell zeigt sich der englische Meister gegenüber dem FCB noch als harter Verhandlungspartner. Ein Transfer von Rodrygo würde in die bereits vor dem Sommer angekündigte Transferattacke des LFC passen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon jetzt hat das Team von Trainer Arne Slot 214 Millionen Euro in Neuzugänge gesteckt, zudem sollen Alexander Isak (25/Newcastle United) oder wahlweise Hugo Ekitiké (23/Eintracht Frankfurt) an die Anfield Road kommen – in beiden Fällen wäre eine dreistellige Millionensumme fällig. Günstiger als 100 Millionen dürfte auch Rodrygo nicht werden.