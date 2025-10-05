Menü Suche
Zwei bittere Hertha-Ausfälle

von Aaron Schlütter - Quelle: Bild
Stefan Leitl vor der Hertha-Bank @Maxppp

Das Verletzungspech bei Hertha BSC setzt sich fort. Wie die ‚Bild‘ berichtet, muss die Alte Dame nach Stürmer David Kownacki (28), der voraussichtlich bis zum Jahresende fehlt, auch auf Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik (27) und Mittelfeldspieler Leon Jensen (28) verzichten.

Jensen zog sich beim Abschlusstraining für das gestrige Spiel gegen Preußen Münster (2:1) einen Faserriss im Oberschenkel zu und fällt einige Wochen aus. Zeefuik knickte während der Partie um und wurde wegen einer Blessur am linken Sprunggelenk zur zweiten Halbzeit ausgewechselt. Laut Trainer Stefan Leitl wird der Niederläner in der kommenden Länderspielwoche individuell trainieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
