Bei Díaz-Schlappe: Zahlt Bayern 100 Millionen für Rodrygo?

Fast täglich wird ein neuer Flügelspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Gekommen ist noch keiner. Der heißeste Kandidat ist aktuell Luis Díaz (28), für den der FC Liverpool ein erstes Münchner Angebot in Höhe von 67,5 Millionen Euro bereits abgelehnt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Reds wollen den Kolumbianer nicht zwingend loswerden, entsprechend könnte dem deutschen Rekordmeister auch hier eine Schlappe bevorstehen. Sollte es so kommen, hat der FCB schon Plan C, D oder E in der Hinterhand. Wie der spanische Journalist Eduardo Burgos berichtet, sind die Bayern bereit, für Rodrygo stolze 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Der 24-Jährige hat bei Real Madrid keine Zukunft mehr, ist bei vielen internationalen Topklubs – allen voran beim FC Arsenal – heiß begehrt. Sollte es tatsächlich zu einem Wechsel nach München kommen, würde der Rechtsfuß zum Rekordtransfer der Bundesliga aufsteigen. Noch aber ist der Brasilianer nur eine von vielen Möglichkeiten für den FCB.